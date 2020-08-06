Vergi-Sen Başkanlığına Şebnem Kuyucuoğulları getirildi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen) yeni yönetimi belirlendi. Başkan Şebnem Kuyucuoğulları oldu.

Sendikadan verilen bilgiye göre yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:



“Genel Sekreter Ediz Uzun; Mali Sekreter Duygu Mısırlı; Genel Sekreter Yardımcısı Feride Örü; Üye Sorunları Sekreteri Cem Gökbörü; Eğitim Sekreteri Kemal Akbatu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ünsal Vatan Keyfiala; Sosyal İşler Sekreteri Mustafa İnçay; Bilgi İşlem Sorumlusu Halil Koşucu; Örgütlenme Sekreteri Osman Göztaş; Lefkoşa Bölge Temsilcisi Kıymet Baytaroğlu; Girne Bölge Temsilcisi Özlem Durma; Güzelyurt Bölge Temsilcisi Hasan Koçyiğit; Gazimağusa Bölge Temsilcisi Rasiha Güneysu; İskele Bölge Temsilcisi Kemal Sesigüzel”Denetleme Kurulu “Dursun Karal, Halit Kıryağdı, Ali Akyürek”; Disiplin Kurulu ise şu “Aykut Özükan, Serpil Tecen, Serhan Egemen”den oluşuyor.