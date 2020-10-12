Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı

İtirazlı veya kesinleştirilmiş vergilerde uzlaşma ile ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin yasa gücünde Kararname’nin dünya genelinde pandemik covid-19 vesilesiyle içerisinden geçmekte olduğumuz toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak başvuru süresinin uzatılması, 30.09.2020 tarih ve 187 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15/2020 sayılı vergi affı ile ilgili yasaya başvuru süresi 31.12.2020 tarihine kadar (31.12.2020 tarihi dahil) uzatılmıştır.

Buna göre,15/2020 Sayılı yasada gecikme cezalarının indirimine tabi olan Kamu Alacaklarımız "İçme Suyu, Emlak Vergisi ve İşyeri Vergileri” için söz konusu yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Girne Belediyesi Mali İşler Bölümü ve Girne Belediyesi Su İşleri Bölümü’ne yapmalarını gerekmektedir.

İlgililere saygı ile duyurulur.