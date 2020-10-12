Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
488.114
DOLAR
7.8787
STERLİN
10.2860
EURO
9.3014
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
banner376

Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada 15/2020 sabit kıymetlerin güncellenmesi ve birikmiş kamu alacaklarının tahsiline ilişkin indirimli mali düzenleme yasası altında belediyeye borcu olan mükellefler için yeniden düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:56
Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı
banner337
banner351

İtirazlı veya kesinleştirilmiş vergilerde uzlaşma ile ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin yasa gücünde Kararname’nin dünya genelinde pandemik covid-19 vesilesiyle içerisinden geçmekte olduğumuz toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak başvuru süresinin uzatılması, 30.09.2020 tarih ve 187 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15/2020 sayılı vergi affı ile ilgili yasaya başvuru süresi 31.12.2020 tarihine kadar (31.12.2020 tarihi dahil) uzatılmıştır.

banner341

Buna göre,15/2020 Sayılı yasada gecikme cezalarının indirimine tabi olan Kamu Alacaklarımız "İçme Suyu, Emlak Vergisi ve İşyeri Vergileri”  için söz konusu yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Girne Belediyesi Mali İşler Bölümü ve Girne Belediyesi Su İşleri Bölümü’ne yapmalarını gerekmektedir.

İlgililere saygı ile duyurulur.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiVergi Affı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
YSK seçim yasaklarını açıkladı
YSK seçim yasaklarını açıkladı
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu
Sol Hareket,Derinya'daki provokatif eylemi kınadı
Sol Hareket,Derinya'daki provokatif eylemi kınadı
Pandeminin organik tarıma yansıması
Pandeminin organik tarıma yansıması
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim