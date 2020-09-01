Veliler İSYANDA!

Gelenek bozulmadı, bu sene de yeni eğitim yılı sancılı başlıyor. Salgın sebebiyle uzaktan eğitimin başlayacağı bugün aileler tedirgin, öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. Hükümete ve Eğitim Bakanlığına sosyal medyada çağrı yapan veliler, çocukların eşit eğitim alma hakkının ortadan kalktığını söylüyor.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Bugün uzaktan eğitim ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlıyor.

Uzaktan eğitim modeliyle öğrenciler, bir süre internet üzerinden eğitim görecek…

Her yıl sıkıntılarla başlayan eğitim yılı bu kez çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını eğitim sistemini hem hazırlıksız yakaladı hem de allak bullak etti.

Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar da her şey yolundaymış gibi davransa da ne öğrenciler ne veliler olup bitenden memnun değil.

Sosyal medyada elden ele dolaşan Hükümete ve Eğitim Bakanlığına açık çağrı içeren metin uzaktan eğitim de yaşanacak sorunları dile getiriyor.

Özllikle kamu ve özelde çalışan annelerin mesai saatlerinde verilecek çevirimiçi eğitimde çocuklara kimin refakat edeceği belli değil.

Evde kalacak çocukların akıbetinin belli olmaması velileri endişelendiriyor.

Son kararlara göre ebeveynleri çalışırken ister özel okul ister devlet okuluna giden çocukların eğitim almaları mümkün değil.

Sosyal medyada velilerin isyanını dile getiren metin şöyle:

Hükümete ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na açık çağrımızdır!

Hükümet ülkeye hava ve deniz yolu ile girişlerde PCR Testi için örnek alıp gelenleri evden çıkmayın diyerek gönderiyor. İnsanlar çeşitli nedenlerle evden önce iş yerlerine, misafirliğe, alışverişe gidiyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre gerekli tedbirler alınmazsa salgının ülkede kontrolden çıkacağını yurttaşlar olarak bizler de öngörürken hükümetin başta toplum sağlığını ardından çocukların ve gençlerin okula gitme hakkını elinden aldığını kabul etmeyeceğimizi dile getiriyoruz.

Her gün değişen kararları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hükümet, ülkeye girişlerde karantina uygulamasını yürürlüğe yeniden koyarak tedbirleri sıkılaştırmak yerine eğitim ve öğretim döneminin başlaması gereken bugünlerde eğitimin nasıl yapılacağını hala bilmemektedir. Küresel salgın süreci içerisinde olduğumuzu ve tüm sistemin birlikte çalışması gerektiği kanaatindeyiz.

Çevrimiçi eğitimden bahsederken ebeveynleri özellikle de annelerin iş ve ekonomik yaşamı düşünülmeden verilmiş öneriler olduğunu görüyoruz. Çocuk bakımının büyük bir kısmı annelerin üstündedir. Birçok ebeveynin çocuklarına bakım verecek biri olmadığını hatırlatırız. Gerek özel sektörde gerek günü birlik işe giden, gerekse devlet kurumunda çalışan ailelerin çocuklarının gün içerisinde akıbetlerinin ne olacağı düşünülmüyor. İşe gitmeyip evde çocuklarına bakım vermek için kalacak olan kadınların işlerini kaybedip ekonomik olarak kısıtlanacakları ortadadır.

Ebeveynlerin iş saatlerinde verilecek eğitimlerde çocukların kimin refakatinde eğitimi verimli bir şekilde alabileceği düşünülmemiştir. Çalışan ebeveynlere ders kayıtlarının akşam izlenilmesi önerisi kabul edilebilir değildir. Çocukların günlük enerjilerinin ve konsantrelerinin düştüğü akşam saatleri ders dinleme ve anlaması beklenilemez.

Şu an alınan kararlarda;

- Çocukların eşit eğitim alma hakkı ortadan kalkmıştır. Özel okullar çevrimiçi eğitime hızlıca hazırlanmıştır ancak devlet okullarına giden çocukların bu eğitim şeklinden eşit şekilde faydalanamayacağı aşikardır.

- Ebeveynleri çalışırken ister özel okul ister devlet okuluna giden çocuklar eğitim alamayacaklardır.

- Çocukların dikkat, motivasyon, sosyal ve psikolojik sağlıkları düşünülmemiştir.

- Annelerin ekonomik özgürlük hakları kısıtlanacaktır.

- Aile içinde yaşanılacak çatışmaların hızlıca artış göstereceği kaçınılmazdır.

- Aile ekonomisinin değişmesi ile ülke ekonomisine olumsuz etkisi öngörülmemiştir.

Talebimiz ülkeye girişlerde karantina uygulamasının ivedi bir şekilde getirilmesiyle COVID-19 salgınının ülkemizde hızlı yayılımının kontrol altına alınmasını sağlamak ve eğitimin yüz yüze olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınarak başlamasıdır.

Son kararlara göre ebeveynleri çalışırken ister özel okul ister devlet okuluna giden çocukların eğitim almaları mümkün değil.