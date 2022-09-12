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Vedat Kaner Vakfı Burs Alacak Öğrencileri Belirledi

12 Eylül 2022 Pazartesi 12:45
Vedat Kaner Vakfı Burs Alacak Öğrencileri Belirledi

Vedat Kaner Eğitim Spor Sanat ve Yardım Vakfı, yükseköğrenim destek bursu vereceği öğrencileri belirledi.

Hemşirelik bölümünden Baran Aydın, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden Fatma Şekeröz, Elektrik Teknolojisi bölümünden Abdullah Kızğın, Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden Burak Şimşek ve Hukuk bölümünden İrem Özduygu’ya burs almaya hak kazandı.

 

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, destek bursu verilecek 5 öğrenciye 2022-2023 öğrenim döneminde bir akademik takvim yılını içerecek şekilde aylık 2 bin 500 TL verileceği ifade edildi.

 

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner yaptığı açıklamada, çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma amacıyla kurulan vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl eğitim destek bursu başlattığını anımsattı.

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Son Güncelleme: 12.09.2022 17:24
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