Vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'na büyük öfke!

Aşı kartlarında 1 Ağustos'a randevusu olduğu halde Lefkoşa Hastanesi Ayaktan Tanı Polikliniği'nde kimseyi bulamayan vatandaşlar adeta isyan etti.

Pazar günleri aşı yapılmayacağı yönünde kendilerine yada kamuoyuna bir bilgi verilmediğini anlatan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti.

Aşı çağrısının sık sık yinelendiği ülkemizde aşı olmak için pazar sabahı köylerinden çıkıp Lefkoşa'ya gelen insanlar polikliniği kapalı buldukları gibi tek bir yetkiliye de ulaşamadılar.

Böylesi bir dönemde bu sorumsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günleri aşı yapılmayacaksa insanların mağdur olmamaları için bunu önceden duyurmaları gerektiğini vurguladı..

1 Ağustos tarihli aşılarını olamayan vatandaşlar aşılarını ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda bilgilendirilmek istiyor..