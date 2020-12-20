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Vatandaşlar aylardır yol ve su istiyor!

20 Aralık 2020 Pazar 14:24
Vatandaşlar aylardır yol ve su istiyor!
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VATANDAŞLAR AYLARDIR YOL VE SU İSTİYOR!

İSKELE SINIRÜSTÜ KIRSAL KESİM ARSALARIN'DA AYLARDIR NE YOL VAR! NE DE SU!

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İskele Sınırüstü kırsal kesim arsalarında yaşayan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar devam ediyor.

Yol yapılmadığı için yer yağmur yağdığında vatandaşlar büyük bir sorun ile karşılaşıyorlar. Geçtiğimiz gün iki araç çamurlu yollara saplandı. Bu bölgede 65 yaş üstü insanlar yaşadığını belirten vatandaşlar Acil bir sağlık sorunu olsa ambulans bile gelemiyecek diyerek yaşadıkları sorunları belirttiler.

Arsalar verileli 8 yıl olduğunu belirten vatandaşlar burada 22 aile yaşadığını yol yapılmadığını, suyun olmadığını belirttiler. Birçok yere gittiklerini ve onlarında topu başkalarına atıp ilgilenmediklerini ve cevap alamadıklarını bu konudan dolayıda mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. Her yağmur yağdığında durumun daha çok kötü olduğunu bu durumun yetkililer tarafından görülüp bir an önce arazinin düzeltilmesini istiyorlar.  (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
IskeleSınırüstü
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