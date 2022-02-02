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Vatandaşlar, artan dilencilerden şikayetci!

02 Şubat 2022 Çarşamba 18:17
Vatandaşlar, artan dilencilerden şikayetci!

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(02-02-2022...MHA) Son günlede Gazimağusa’da birçok bölgede kendilerini acındırarak dilencilik yapan şahıslar artmaya başladı. Ajansımıza gelen ihbar ise bunu doğrular nitelikte. Bir vatandaşın çektiği bu fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Halk bu pandemi koşullarında kafelerde, otoparklarda insanların yanına giderek ısrarla dilenen dilencilerden şikayetçi. Vatandaşlar bu durumun ile ilgili olarak denetimlerin sıklaştırılmasını ve bunları yapanların tutuklanmasını istedi. (MHA)

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