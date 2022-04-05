Vatandaşın tepkisi sonuç verdi: Elektrik birim fiyatlarında indirim!

Bakanlar Kurulu çıkışı açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşın tepkileri sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu.
Başbakan tarafından, vatandaşa son ulaşan faturalarda geçerli olacağı açıklanan yeni rakamlar şöyle:
0 – 250 birim: 0,98 TL250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşüyor
501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye düşüyor
750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye düşüyor
TÜM SEKTÖRLERDE BİRİM FİYATINA İNDİRİM, ÖDEYEN VARSA MAHSUPLAŞILACAK
Öte yandan tüm sektörlerin elektrik birim fiyatlarının ise 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldüğünü de belirten Başbakan Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.