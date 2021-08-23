Vatandaşın canına tak etti torpil düzeninden vazgeçin

VATANDAŞIN CANINA TAK ETTİ TORPİL DÜZENINDEN VAZGEÇİN
Ergün YAHAT
Güvercinlik köyü sakini Gökhan Erdevir sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım;
KKTC Polis Genel Müdürlüğü
KKTC Karayolları Dairesi
BEYARMUDU BELEDİYESİNE…
1. RESİMDE GÖRDÜĞÜNÜZ YER GÜVERCİNLİK KÖYÜ İCİNDE BÜTÜN CİVAR KÖYLERİN VE GÜVERCİNLİK HALKININ KULLANDIĞI, KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİSİKLETLERİYLE GEÇTİĞİ EN TEHLİKELİ VE EN ÇOK KAZANIN YAŞANDIĞI YERDİR. ABARTISIZ YAZIYORUM YILDA EN AZ 7-8 DEFA KAZA YAŞANAN BİR BÖLGE.
TAM 13 YILDIR BU YOLA ÇARE BULUNMASI İCİN EN AZ 10 DEFA BELEDİYE BAŞKANIMIZA TÜM MUHTARLARIMIZA VE HATTA KÖYE GELEN TÜM SİYASİLERİMİZDEN RİCADA BULUNDUK VE HİCBİRİ İNANIN İLGİLENMEDİ UMRUNDA BİLE OLMADI BU 13 YIL ZARFINDA 3 DEFA GARAJ DİREĞİM KAZALARDAN ZARAR GÖRDÜ VE DEĞİŞTİRİLDİ.
2 DEFA ARACLARIM ZARAR GÖRDÜ 2 DEFA BAHÇE DUVARIM ZARAR GÖRDÜ KAÇ DEFA ŞAHİT OLDUM SOKAK HAYVANLARI ARAÇLARIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ. BU YOLA ÖNLEM ALINMASI İCİN DAHA NE OLMASI GEREK ÇOK MERAK EDİYORUM. ÖNLEM ALMANIZ İCİN BİRİSİNİN ÖLMESİNİMİ BEKLİYORSUNUZ SN. BELEDİYE BAŞKANIM İlker Edip BEY.
2. RESİMDE İSE ASIL KOMİK OLAN BURASI GÜVERCİNLİK SANAYİSİNDE ESE TİCARETİN ÖNÜ. BU KASİS BU BÖLGEYE BUGÜN KONMUŞTUR BELEDİYE BAŞKANIN TALİMATIYLA ( belediye Meclis üyelerinin haberleri yok ) BU KASIS KONAN YERDE İSE GÜNDE TOPLAM 20 TANE ARAÇ GECİYOR, YAŞAM ALANI YOK, ÇOCUK PARKI YOK VE HATTA ÇEVREDE BİR BAŞKA DÜKKAN DAHİ YOK..
BEN SİZE SORUYORUM 13 YILDIR MÜCADELE ETTİĞİM KÖY İÇİNDEKİ SORUNLU YOLU ÇÖZMEYEN BELEDİYE BAŞKANIMIZ TEK BİR TELEFONLA DAYISI OLAN BU ARKADAŞIN DÜKKANIN ÖNÜNE KİŞİYE ÖZEL KASİS KOYMAK NE KADAR ADALETLİ VE NE KADAR İNSANİ. TAKDİRİ SİZ HALKIMIZA BIRAKIYORUM EĞER KÖY İÇİNDEKİ SORUNLU BÖLGEDE BENİM AİLEMDEN BİRİNİN KILINA ZARAR GELSİN VEYA BİR DEFA DAHA MALIMA ZARAR GELİRSE İNANIN BU KADAR EFENDİ BU KADAR SAYGILI Gökhan Erdevir BULAMAYACAKSINIZ. SAYGILAR……