Vatandaş sosyal medyadan isyan ediyor...

Ülke yolları adeta dökülüyor.

Anayollar ve ara sokaklardaki asfaltız ve delik deşik olmuş yollar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Adeta çukura girmeden 100 m ilerlemek lüks oldu. Sadece asfalt bozuklukları değil, yazıları okunmayan yön tabelaları, aydınlatma sorunları, bozuk eksik yol çizgileri, olmayan kaldırımlar ve daha fazlası.

İşte vatandaşın 'Yol yoksa seyrüsefer de yok' sayfasından yaptığı isyan dolu paylaşımlardan bazıları...

ÇUKURLARA HIYAR EKELİM

Başkent'in göbeği Dereboyu'na paralel sokakta saksı çiçeği yetiştirmeye uygun bol güneş alan çukur... Dileyen kilosu 15 liradan giden hıyar da ekebilir... Bu çukurlar kapatılılmazsa sokak sakinleri olarak organik hıyar ekimine başlayacağız!!!

YORUM SİZİN YER GÖÇMENKÖY

KKTC de motosiklet sürmeye çalışanlara önemli bilgi. Günün çukurunda bugün. Bu çukura düştüm, az kalsın yere düşüyordum. Motosikletin gidonu elimden kaçtı, yalpaladım ama çok şükür düşmedim. Görünüşte çukur gibi de görünmüyor, yükseltili garip bir çukur. Motosiklet eğitimi alanlar bilirler. Gidonu (motosikletin dümeni) sıkmadan tutmalısınız. Sıkarsanız motosiklete yön veremezsiniz. Ayrıca sıkarsanız yorulursunuz, sallantıları olduğu gibi vicudunuza iletirsiniz, vb. Kadın bileğini tutar gibi tutarsınız ki motosiklet yolunu bulup gitsin. Sıkı tutsan başka dert, gevşek tutsan başka dert!

YER: Meclis arkası L/şa

Genişlik : 100cm

Derinlik : değişken -15 ile +15cm

Taşkentten haspolata giderken yolun hali böyle.resimde görülen araba yolun sağına geçmek zorunda.karşıdan gelen nerden gidecek.

Yol yok galdırım da yok. Eğer herhangi birisi görmeyip bu demirlerin içine düşecek olursa delik deşik olur

Yol olsa ne olacak.. kökden eğitim şart..kimsenin kimsesine saygısı kalmadı güzelim yurdumda..

Mahallemizde iki adet krater açılmıştır. Turistlerimizi ve halkımızı ziyarete davet ediyorum. Çevresinde mangal kurup piknik yapmak serbesttir. Yağmur yağdığında da balık tutmak serbest.

Şaka bir yana. Bilmeyen bir şahıs buradan geçse arabanın neyi sağlam kalır bilmem. Yolun sağında ve solunda iki adet çukur oluştu. En az 20cm.

Lefkoşa Sanayi bölgesi,Atatürk stadyumu yanı, bu yol kimin yükümlülüğünde

Girne Haval Gıda yanındaki yolun kaldırımı üzerinde Girne Belediyesi öncülüğüyle sondaj çalışmaları devam etmektedir..

Yol yoksa tabela da yoksa. Yok yok bu memlekette.

Girne dağ yolu.Yollara dokulen betonlar kalip olmuş durumda.Arabalarin bubi tuzaklarinin ustunden gecmeden ilerlemesi imkansiz.

Güney / Kuzey