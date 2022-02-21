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"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Gürcan Erdoğan, Kıbrıs Postası’nda Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:56
"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Gürcan Erdoğan, Kıbrıs Postası’nda Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

“CTP, 5 YILDA YATIRIM YAPMADI”

Aksa ile yapılan sözleşmenin 2002 tarihinde 5 yıllığına yapıldığını hatırlatan Erdoğan, firmanın 2004 yılında CTP döneminde üretime başladığını ifade etti. Erdoğan, 2004-2009 yıllarında yatırım yapılmadığını söyledi. Aksa ile sözleşmenin 2009’da CTP döneminde uzatıldığını belirten Gürcan Erdoğan, “CTP, 5 yılda yatırım yapmadı” diyerek, “Neden yatırım yapmadılar?” sorusunu CTP’ye yöneltti.  

“KİMSE ZAHMETE GİRMEDİ”

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4’lü hükümet döneminde geçilen çoklu tarifenin halk tarafından kabullenilemediğini, 1 kilovat tasarrufun bedelinin 60 kuruş olduğunu hiç kimsenin de bu zahmete girmediğini belirtti.

340 megavat kurulu gücün bulunduğunu buna rağmen 370 megavatın görüldüğüne işaret eden Erdoğan, Kıbrıs’ın güneyinden 60 megavat destek aldıklarını ifade etti.

“YURTTAŞ, KABARIK FATURA İSTEMİYORSA, ALT DİLİMLERDE KALACAK”

Yeni geçilecek tarifeyle ilgili de sözler sarf eden Erdoğan, tek tarife kullanılacağını belirterek, yurttaşa tasarruf çağrısında bulundu; “Yurttaş, kabarık fatura istemiyorsa, alt dilimlerde kalacak” dedi.

“KIB-TEK’İN ŞU AN YATIRIM YAPMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL”

Enerjiye yatırım konusunu değerlendiren Erdoğan, Kıb-Tek’e şu an yatırım yapılmasının pek mümkün olmadığını kaydetti. Temiz enerjiyle ilgili güneş enerji yatırımlarının kısıtlı da olsa devam ettiğini ifade eden Erdoğan, 20 megavatlık güneş enerjisi yatırım planlamaları olduğunu, Avrupa Birliği’nin (AB) de bu konuda destek vereceği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

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