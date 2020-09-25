banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
455.544
DOLAR
7.6071
STERLİN
9.7388
EURO
8.8525
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Vatandaş, çalışma ve oturma izinlilerle. öğrencilerin; Karantina ve PCR test ücretlerine muafiyet

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarına, çalışma ve oturma izni olanlara ve ülkeye gelecek öğrencilere, karantina ve PCR test ücretlerinden muafiyet kararı aldı.

25 Eylül 2020 Cuma 14:15
Vatandaş, çalışma ve oturma izinlilerle. öğrencilerin; Karantina ve PCR test ücretlerine muafiyet
banner337
banner351

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarına, çalışma ve oturma izni olanlara ve ülkeye gelecek öğrencilere, karantina ve PCR test ücretlerinden muafiyet kararı aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Eylül tarihli kararla, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde 7 Eylül’den itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili karar değiştirildi.
Yeni uygulamaya göre, KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kategoriler dışında kalanlar ise karantina ve PCR test ücretlerini kendileri ödeyecek.

banner341
Bu kararda ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine de karar verildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2020 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplumun derdi seçim değildir
Toplumun derdi seçim değildir
Arıklı: “Guterres tarafları yeni şeyler söyleme konusunda cesaretlendirmeli”
Arıklı: “Guterres tarafları yeni şeyler söyleme konusunda cesaretlendirmeli”
GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için son başvuru 9 Ekim
GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için son başvuru 9 Ekim
Mağusa Esnafı DAÜ Rektörlüğü’ne siyah çelenk bıraktı
Mağusa Esnafı DAÜ Rektörlüğü’ne siyah çelenk bıraktı
Lefke Turizm Derneği, Yuka Blend ile Ortak graffiti çalışmasına başlıyor
Lefke Turizm Derneği, Yuka Blend ile Ortak graffiti çalışmasına başlıyor
30 bin PCR kiti alınıyor
30 bin PCR kiti alınıyor
Ysk, Bağımsız Aday Uz’un Şikayeti Üzerine Brtk’yı Fırsat Eşitliği Sağlaması Konusunda Uyardı
Ysk, Bağımsız Aday Uz’un Şikayeti Üzerine Brtk’yı Fırsat Eşitliği Sağlaması Konusunda Uyardı
Sarpten: “Su sorunu ülkedeki kaynakların doğru kullanımıyla çözülür”
Sarpten: “Su sorunu ülkedeki kaynakların doğru kullanımıyla çözülür”
KTAMS “Ek Mesailerin ödenmemesi hükümetin büyük ayıbı”
KTAMS “Ek Mesailerin ödenmemesi hükümetin büyük ayıbı”
DAÜ: “DAÜ senatosunun kararı Bakanlar Kurulu, YÖK Ve YÖDAK kararlarıyla uyumlu”
DAÜ: “DAÜ senatosunun kararı Bakanlar Kurulu, YÖK Ve YÖDAK kararlarıyla uyumlu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim