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Varer: “handikapları Aşacak Yatırım Teşviklerine İhtiyacımız Var”

KTTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARER, TÜRKİYE & KKTC YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI’NDA KONUŞTU 

Varer: “handikapları Aşacak Yatırım Teşviklerine İhtiyacımız Var”

KTTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARER, TÜRKİYE & KKTC YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI’NDA KONUŞTU 

28 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Varer: “handikapları Aşacak Yatırım Teşviklerine İhtiyacımız Var”

KTTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARER, TÜRKİYE & KKTC YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI’NDA KONUŞTU 
VARER: “HANDİKAPLARI AŞACAK YATIRIM TEŞVİKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Kuzey Kıbrıs’ın handikaplarını aşacak yatırım teşvik sistemlerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Varer, Türkiye & KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın yüksek büyüme hızına ulaştıracak düzeyde altyapıya sahip olmadığını, ülkeye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı iş insanlarının bürokraside çok sayıda sıkıntı ile karşılaştığını ifade etti.

Varer, Ülkedeki yatırım teşvik sisteminin de mevcut koşullarda yatırımcı için cazip olmadığını söyledi. Yapılması gerekenin, yatırım teşvik sisteminin, KKTC’nin handikaplarını aşacak biçimde hazırlanması olduğunu belirten Varer, Kıbrıs Türk toplumunun, daha fazla yatırımcı dostu olması gerektiğini ifade etti.

(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

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