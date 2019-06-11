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Vamık Volkan, Bellapais Inner Wheel’in konuğu oldu

Vamık Volkan, Bellapais Inner Wheel’in konuğu oldu

11 Haziran 2019 Salı 14:07
Vamık Volkan, Bellapais Inner Wheel’in konuğu oldu

Psikoanalist Prof. Dr. Vamık Volkan, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün organizasyonuyla “Şimdi Biz Kimiz?” konulu panelde konuştu. 
Kulüpten verilen bilgiye göre, Ticaret Odası Konferans Salonu’nda dün akşam düzenlenen panelde yaklaşık iki saatlik sunum yapan Prof. Dr. Volkan’ın konuşmasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve aynı zamanda Bellapais Inner Wheel Başkanı Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Sanayi Odası Candan Avunduk ile çok sayıda davetli izledi.
Psikoanalist Prof. Dr. Vamık Volkan, konuşmasında çocuk yaşta gelişen kimliğin, aslında “Büyük Grup Kimliği’ne” dönüştüğünü, seçilen siyasi liderlerin büyük grup kimlikleri üzerinde desen değişiklikleri yaratarak toplumların ruhsal çöküntü yaşamalarına neden olduklarını söyledi.
“ŞİMDİ BİZ KİMİZ?”
Geçmişten günümüze, Kıbrıs’ta da bir kimlik sorunsalı bulunduğunu, küreselleşen dünyada “Şimdi biz kimiz?” gibi kimlik sorunu yaşandığına vurgu yapan Prof.Dr. Volkan, bütün Türklerin kökeninin Orta Asya olduğunu, yapılan DNA testleri sonucunda da, bölge coğrafyasında yaşayan Türklerin yüzde 99’unun Osmanlı DNA’sı taşıdığını kaydetti.

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“KIBRIS SORUNU DELİKLİ İSVİÇRE PEYNİRİ GİBİ”
50 yılı aşkın bir süredir çözülemeyen Kıbrıs sorununun temelinde de, kimlik sorunu yattığına hatırlatan Prof. Dr. Volkan, Kıbrıs sorununu delikli bir İsviçre peynirine benzetti. 
Avrupa Birliği vatandaşlığının tek kimlik yaratma emeli içermesine rağmen, realitede hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Prof.Dr. Volkan, AB kimliğinin Alman ve Fransız kimliğini değiştirmediğini, örnek verecek olursa, bir İngiliz’in kimliğini sahiplenme duygusu içerisinde ortak bir AB kimliğini sahiplenmediğini kaydetti. 
Panelde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Volkan’a, Bellapais Inner Wheel tarafından Kıbrıs’a özgü kültür mirasını sembolize eden el işi hediye edildi.

 

Son Güncelleme: 11.06.2019 17:16
Anahtar Kelimeler:
Vamık Volkan
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