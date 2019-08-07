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Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Romanyalı Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Romanyalı Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:33
Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Lapta’ya Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Romanyalı Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Gözütok, mahkemede mesele ile ilgili olguları aktardı.

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Polis, Valentine Kambilili’nin önceki gece saat 23.00 sıralarında 288 promil alkol tesiri altında Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Öte yandan zanlının daha önceden de aynı bölgede 7 ayrı benzeri suç işlediği, askıda davaları olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 08.08.2019 01:02
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