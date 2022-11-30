Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği: “Vakıf malları peşkeş çekiliyor”

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Vakıflar İdaresi’nin “ehli olmayan kişilerce kötü yönetilmekte olduğunu, atanmış yöneticilerin kurumu siyasi baskı altında, gelir-gider dengesini hiçe sayarak yönettiklerini” savunarak, “Vakıfa ait malların yardım tüzüğüne aykırı bir şekilde yandaşlara peşkeş çekildiğini” ileri sürdü.

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vakıflar İdaresi, bu toplumun güzide kurumlarından biridir. Devletin olmadığı dönemlerde devletin fonksiyonlarını yerine getiren, topluma ilk turizm tesisini (Saray Otel), ilk Sosyal Konut Projesini (Samanbahçe evleri), İlk tuğla fabrikasını (Efik Ltd.) ve bunun gibi birçok değeri topluma kazandıran bir kurumumuzdur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Günümüzde, bu güzide kurum ehli olmayan kişilerce çok kötü yönetilmekte, atanmış, vakıf bilincinden yoksun, yöneticileri kurumu siyasi baskı altında gelir-gider dengesini hiçe sayarak çiftlik gibi yönetmektedirler. Kurumun bütçesi, Yardım Tüzüğüne aykırı bir şekilde yardım adı altında yandaşlara golifa gibi dağıtılmakta, kuruma ait emlak ise talan edilmektedir."

“Yapılanlar bunlarla da sınırlı değildir” denilen açıklamada, “Kurumun kadro yapısını da tamamen bozmuşlardır. Teşkilat yasasında kadrolar olmasına rağmen münhal ilan edip buralara atama yapacağına kafalarına göre kadrolar yaratmakta ve buralara hizmet alımı adı altında yasa dışı görevlendirmeler yapılmaktadır. Bizler, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi emeklileri olarak, başta Sayıştay Başkanlığı olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.