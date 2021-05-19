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Vakıflar İdaresi'nin “İsraf” konulu yarışmalarının ödül töreni AKM’de gerçekleştirildi

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:15
Vakıflar İdaresi'nin “İsraf” konulu yarışmalarının ödül töreni AKM’de gerçekleştirildi
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TÖRENE CUMHURBAŞKANI TATAR DA KATILDI

TATAR, BUNDAN 100 YIL SONRA DÜNYA KAYNAKLARININ NE DURUMDA OLDUĞUNUN ŞİMDİDEN BİLİNEMEYECEĞİNİ DOLAYISIYLA BİLİNÇLİ, KÜLTÜRLÜ, AHLÂKLI VE MANEVİYATI YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRMENİN İSRAFIN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin “İsraf” konulu örnek davranış, fikir ve makale yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı ödül töreninde birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere 1500 TL’lik hediye çeki ve üçüncülere 1000 TL’lik hediye çekleri verildi.

Açılış sonrası saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasını, yarışma kurucusu ve direktörü Aytül Bilen’in israf hakkında bilgilendirme konuşması takip etti.

Ödül alacak öğrencilerin sahneye çağrılması ve ödüllerin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tören sona erdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Mithat Tekçam, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, yarışma jürilerinden öğretmen Anıl Özgürün ve yazar Arzu Arhun Topçu ile yarışma kurucusu ve direktörü Aytül Bilen tarafından verildi.

Tören sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

TATAR İSRAFI ÖNLEMENİN VE İYİ İNSAN YETİŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, önemli olanın bu tür yarışmalarda yer almak ve cesaret göstermek olduğunu belirterek, her zaman akıllarda olan fakat tam olarak hayata geçirilemeyen tasarruf önlemleri konusunda genç kuşaklardan itibaren eğitime önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ecdadın 1571 yılından bu yana vakıf kültürünü benimseyip geliştirmesi, iyilik ve vakfetme alışkanlığıyla yetkilerinde olandan tasarruf edip, hazzı erteleyip varlıklarını gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Tatar, eldeki imkânları en etkin şekilde kullanabilmenin, ibret ve örnek olabilmenin, iyiliği pazarlayabilmenin ve tüm maddi manevi değerleriyle iyi insan yetiştirmenin önemine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bundan 100 yıl sonra dünya kaynaklarının ne durumda olduğunun şimdiden bilinemeyeceğini dolayısıyla bilinçli, kültürlü, ahlâklı ve maneviyatı yüksek gençler yetiştirmenin israfın önlenmesinde etkili olacağını kaydetti ve yarışma organizasyonunu düzenleyenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

ÖDÜLLER

ÖRNEK DAVRANIŞ KATEGORİSİ

5-11 Yaş:

1. Alla Chirkova

2. Ela Ziyaettin

3. Dolunay Kayımzade

12-18 Yaş:

1. Nazar Karaca ve Sıla Keleş

2. İrem Akal

FİKİR ÜRETME KATEGORİSİ

5-8 Yaş:

1. Demir Ayken

2. Barış Bülbülcü ve Ravza Aydöner

3. Asrın Bozdereli

9-11 Yaş:

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1. Eran Eriç

2. Yiğit Efe Harputlu

3. Yasemin E. Doğan

12-15 Yaş:

1. Mahmut Tehelcioğlu

2. İsmet Cihad Aydoğdu

3. Arda Şefik Çolak

16-18 Yaş:

1. Gusti Ayu Made Diah Windantari

2. Yaren Babahan, Mercan Atay, Merve Edis, Merih Baş, Şeyhmus Bayhan - Bostan Sertkaya

3. Tasmin Angelina Houssein

MAKALE KATEGORİSİ

6-11 Yaş:

1. Nebahata Erdal

1. Hasan Ertem Sakallı

2. Nevruz Abuçavuş

3. Elvin Atai

12-15 Yaş:

1. Tuğra Vurana

2. Ela Aydın Erim

3. Fatma Kurtoğlu

3. Arhan Kavuklu

16-18 Yaş:

1. Büşra Türkez

2. Ahmet Türk

3. Sonay Özacar

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Son Güncelleme: 19.05.2021 16:21
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