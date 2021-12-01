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Vakıflar İdaresi Müdürü Benter’den akademisyenler Sakallı ve Kanzi’ye plaket

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenler; Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Dr. Sara Kanzi’ye plaket takdim etti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:15
Vakıflar İdaresi Müdürü Benter’den akademisyenler Sakallı ve Kanzi’ye plaket

Benter, bilimsel yayınları Nature Index’de yer alan European Physical Journal C (EPJC) Avrupa Fizik Dergisi’nde yayımlanan Sakallı ve Kanzi’ye plaket sunarak, başarılarının gençlere ve öğrencilere motivasyon kaynağı olması temennisinde bulundu.

Nature Index 2021’de Kıbrıs üniversiteleri ve enstitüleri sıralamasında KKTC’den sıralamaya girmeyi başaran tek yükseköğretim kurumunun DAÜ olduğunu söyleyen Benter,  DAÜ’nün listeye girmesine vesile olan Sakallı ve Kanzi’ye teşekkür etti.

Benter, akademisyenlerin başarılarının bu şekilde takdir edilmesinin gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, bu başarının gençlere örnek olması gerektiğini, vazgeçmeyip çok çalışarak başarıya ulaşabileceklerini söyledi.

Bedesten’de devam eden 100 Objede Türk - İslam Bilim Tarihi Sergisi’ne atıfta bulunan Benter, Türk ve Müslümanların yıllar boyunca gerçekleştirdikleri buluşların sergide yer aldığını söyleyerek, tüm halkı sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

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“Yüzyıllar önce atalarımız buluşlarıyla dünya bilimine öncü olmuşlardır. Çok çalışırsak biz de bilime öncü olabiliriz” diyen Benter, Meryem Usturlabi isimli kadın mucidin 10. yüzyılda astro fizik bilimine yaptığı katkılar ve başarılarına değindi.

Prof. Dr. İzzet Sakallı da Nature Index’in 2020-21 taramasında Avrupa Fizik Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarının  yer aldığını söyleyerek, yayının Kuzey Kıbrıs ve DAÜ adına önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ın bir üniversite adası olduğunu söyleyen Sakallı, literatürün izolasyon ve sınırı olmadığını, başarılı çalışmaların uluslararası kurumlar tarafından fark edildiğini belirtti.

Plaket için Benter’e teşekkür eden Sakallı, amaçlarının gençlere ilham olmak ve onları motive etmek olduğunu söyledi.

Dr. Sara Kanzi de plaket için Benter’e teşekkür ederek, gençlere hiç vazgeçmeme, denemeye devam etme çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 18:03
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