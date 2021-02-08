Vakıflar İdaresi kira düzenlemesi yasa tasarısı genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.