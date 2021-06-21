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Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:00
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kapalı Maraş’taki evkaf mallarının durumu konuşuldu.

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Arter konuşmasında, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i Gazimağusa’da görmekten dolayı memnun olduğunu kaydederek, Vakıflar İdaresi’nin ülkede yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alacaklarını ve ortak yürüttükleri çalışmaları istişare etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin ülkedeki çalışmalarının, gençler başta olmak üzere, halk tarafından detaylı bilinmesi gerektiğini ifade eden Arter, “Zannediliyor ki Vakıflar İdaresi’nin ‘evkaf vakıf malları’ söylemleri Maraş açılımıyla ilgilidir ve şu anda ortaya çıktı. Bunun böyle olmadığını, Vakıflar İdaresi’nin yıllar itibarıyla hangi görevleri üstlendiği noktasında toplumumuzun bilinçlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa evkaf malları sadece Maraş’ın açılımıyla gündeme gelen bir konu olmadı” dedi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 15:40
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