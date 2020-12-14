Vakıflar İdaresi fırtınadan zarar gören Ozanköy Camii’nin ve evlerin tamir edildiğini açıkladı

VAKIFLAR İDARESİ FIRTINADAN ZARAR GÖREN OZANKÖY CAMİİ’NİN VE EVLERİN TAMİR EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bir süre önce meydana gelen fırtınadan zarar gören evler ile Ozanköy Camii ve lojmanını tamir ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Evkaf’ın, Ozanköy bölgesinde yardıma ihtiyaçlı insanların zarar gören evlerini yenilemek için yardımlarda bulunduğu kaydedildi.

İbadet yerlerine gösterdiği özeni vurgulayan Evkaf İdaresi, fırtına sonrasında Ozanköy Camii’nin kullanılamayacak hale geldiği ve çatısının uçtuğunu anımsatarak, caminin çatısının ve izolasyonlarının yenilediğini belirtti.

Açıklamada, Vakıf mallarının bu gibi zor günler için bağışlandığını ve yıllar önce bağışlanan malların bugün bile topluma faydalı olduğu vurgulandı.