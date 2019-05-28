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Vakıflar İdaresi, 6 bin ihtiyaçlı aileye ulaşacak

Vakıflar İdaresi, 6 bin ihtiyaçlı aileye ulaşacak

28 Mayıs 2019 Salı 08:11
Vakıflar İdaresi, 6 bin ihtiyaçlı aileye ulaşacak

KKTC TÜRK KIZILAYI ZİRAAT BANKASI LEFKOŞA ŞUBESİ TR75 0001 0008 6087 6785 9150 04 NUMARALI HESAP NUMARASINDAN BAĞIŞ YAPILARAK “İYİLİĞE EL UZATILABİLİR"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Adanın dört bir yanında 6 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşacak yardım kolilerinin dağıtımına geçen günlerde başlandı.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin attığı bugünlerde gönüllüler ile beraber ramazan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin iş birliğiyle ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği gibi ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara direkt ulaşan sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri İyilik Gönüllüleri ve Kızılay gönüllüleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından dağıtılıyor.

Oluşturulan bu ekipler ile “İyiden iyiye paylaşma artıyor” vurgusu ile toplumun her kesiminin birbirine destek olması, zor günlerinde yanında olması ve komşuluk hakları gibi Kıbrıs’ta büyük önem arz eden değerler tekrardan canlanıyor.

Dağıtımlar sonunda ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlara ve ailelerine düzenli olarak yardım götürülmesi için önemli çalışmaların atılması, İyilik Gönüllüleri ve Kızılay Gönüllülerine katılımların artması hedefleniyor.

Açıklamada, KKTC Türk Kızılayı Ziraat Bankası Lefkoşa Şubesi TR75 0001 0008 6087 6785 9150 04 numaralı hesap numarasından bağış yapılarak “iyiliğe el uzatılabileceği” vurgulandı.

Son Güncelleme: 28.05.2019 11:19
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