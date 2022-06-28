Vakıflar Emekliler Derneği’nden Emekliler Haftası mesajı

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği 28 Haziran Emekliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği Başkanı Hasannur Kurtel mesajında, pandeminin yarattığı koşullar, Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı ve içinde bulunulan özel durumlar nedeniyle korkunç bir ekonomik kriz yaşadığı ülkede toplumun çok zor bir süreçten geçtiği belirtti.

Ekonomik krizden tüm kesimler gibi emeklilerin de etkilendiğini kaydeden Kurtel, “İnsanlarımız marketlere ve benzin istasyonlarına gitmekten korkmakta, ayın sonunu getirememekte ve borçları başka borçlarla kapatmaya çalışmakta. Tüm insanlarımız gibi emeklilerimiz de yeterli sağlık hizmeti alamamakta, hastanelerde ilaç bulamamakta, parası ile dışarıdan ilaç alamamakta” ifadelerini kullandı.

Kurtel emekli oldukları kurum olan Vakıflar İdaresi’nin, geleneksel fonksiyonlarını bir kenara bırakarak “iyilik yapıyorum” kisvesi adı altında gerekli gereksiz sağa sola para saçtığını, toplum mühendisliğine soyunarak toplumu İslamlaştırmaya çalıştığını, idare işlerini ise kadrolu memurlar eliyle değil, hizmet alımı ve sözleşmelilerle yürütmeye çalıştığını iddia etti.

Hasannur Kurtel, ülkede ekonomik hayatın döviz üzerinden işlem gördüğü gerçeğinden hareketle stabil bir muhasebe sistemine geçilerek maaş ve ücretlerin buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Kurtel, “Altı ayda bir uygulanan hayat pahalılığı ödeneğinin günümüz şartları dikkate alınarak iki ayda bir verilecek şekilde düzenlenmelidir. Yaşlı ve hasta olan emeklilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın doktor ve ilaçlara erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.