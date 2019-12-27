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Vakıf Yöneticiler Kurulu ile DAÜ-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Vakıf Yöneticiler Kurulu İle Daü-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi bugün saat 10.30’da imzalandı.

Vakıf Yöneticiler Kurulu ile DAÜ-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Vakıf Yöneticiler Kurulu İle Daü-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi bugün saat 10.30’da imzalandı.

27 Aralık 2019 Cuma 14:11
Vakıf Yöneticiler Kurulu ile DAÜ-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe’nin yaptığı konuşmada, “Bugün sendikamız ile Vakıf Yöneticiler Kurulu arasında 4. Kez toplu iş sözleşmesi imzalanıyor. Toplu iş sözleşmesi uygar insanların imzaladığı bir akittir. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ne kadar çağdaş bir Üniversite olduğunu yeniden tüm ülkeye duyuruyoruz. Tek toplu İş sözleşmesi düzenine sahip üniversite olan DAÜ’nün çalışanları olarak kurumumuzun değerlerini  bu bağlamda çok iyi biliyoruz. Bugün herkesin beklediğinin aksine bu TİS’i ben imzalamayacağım. Bu TİS’in imzalanmasında sendika adına en çok emek harcayan kişi Doç.Dr. Hamit Caner’dir. Hamit Hoca’nın başarısı bizim, bizim başarımız onun başarısıdır. Bu metne imza atmak benim değil onun hakkıdır” dedi.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk konuşmasında, “Yaklaşık iki aydan beri DAÜ-SEN ile sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında Toplu İş Sözleşmesi imzalama noktasına gelmiş bulunmaktayız. TİS görüşmeleri sırasında hem Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak hem de DAÜ-SEN olarak ‘bizler taüm paydaşlar, daü varsa varız, daü yoksa yokuz bilinciyle TİS görüşmelerini sürdürdük. Ancak çalışanın mutlu olduğu takdirde, mevcut çalışma motivasyonunun üst düzeyde olacağı ve bununda üniversitedeki mevcut kaliteyi daha da üst düzeylere taşıyacağı gerçeğini asla göz ardı etmekdik. İmzalanan TİS’in DAÜ ailesine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. (MHA)

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