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Vakıf kurucusu kadınlar için mevlit okutuluyor

Geçmişten günümüze vakıf kurucusu kadınlar için bugün Cuma namazı öncesi Arabahmet Camii’nde mevlit okutulacağı bildirildi.

12 Mart 2021 Cuma 10:30
Vakıf kurucusu kadınlar için mevlit okutuluyor
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Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter yaptığı açıklamada, “Nenelerimizin bize emanet ettikleri vakıfları anmak amacıyla, bugün Arabahmet Camii’nde cuma namazı öncesi mevlit okunacaktır. Arabahmet Camii yanındaki Hamidiye Medresesi’ne gelirlerini bağışlayan Hacce Ayşe Hanım başta olmak üzere tüm vakıf kurucularımızı rahmetle anıyoruz. Nenelerimizin yıllarca önce kurduğu vakıflar sayesinde bugün yüzlerce gencimize burs veriyor, okullarımıza destek oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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Benter, herkesi Arabahmet Camii bahçesindeki anma programına beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 12:00
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