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Vakasız 28 gün geçirdik..

Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta ise hala yeni vakalar ve can kayıpları yaşanıyor..

16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:00
Vakasız 28 gün geçirdik..
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KKTC’de 28 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1404 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ülke genelinde gıda sektörü çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 

Türkiye'de ise dün 48 yeni can kaybı oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi..

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

Komşumuz Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vakayla toplam koronavirüs vaka sayısı 910’a ulaştı

Güney Kıbrıs’ta 3 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği ve vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 12 vaka dahil olmak üzere toplam 910’a ulaştığı haber verildi..Rum haber kaynakları, 3 yeni vakanın, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 794 testin sonucunda tespit edildiğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 16.05.2020 06:35
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs KoronavirüsKktc KoronavirüsTürkiye Koronavirüs
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