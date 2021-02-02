Vakalar tırmanışta!!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşam yaptığı açıklamada 3 bin 157 test yapıldığını, 35'i yerel olmak üzere toplam 46 vakaya rastlandığını duyurmuştu.
Söz konusu vakaların ardından dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 35 vakanın daha tespit edildiği öğrenildi.4 HASTA ENTÜBE
Öte yandan dün akşam katıldığı televizyon programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yoğun bakımdaki 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu aktararak 4 hastanın da entübe olduğunu söylemişti.
Eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu dile getiren Pilli Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 100 hastanın zatürre olduğunu belirtmişti.