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Flaş Haber
Vakalar tırmanışta!!
Kapat

Vakalar tırmanışta!!

Ülkemizde yaklaşık 1 haftadır uygulanan kapanma kararına rağmen, vakalar artmaya devam ediyor..

02 Şubat 2021 Salı 09:56
Vakalar tırmanışta!!
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşam yaptığı açıklamada 3 bin 157 test yapıldığını, 35'i yerel olmak üzere toplam 46 vakaya rastlandığını duyurmuştu.

Söz konusu vakaların ardından dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 35 vakanın daha tespit edildiği öğrenildi.

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4 HASTA ENTÜBE

Öte yandan dün akşam katıldığı televizyon programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yoğun bakımdaki 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu aktararak 4 hastanın da entübe olduğunu söylemişti.

Eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu dile getiren Pilli Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 100 hastanın zatürre olduğunu belirtmişti.

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Son Güncelleme: 02.02.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsKktc Vaka Sayısı
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