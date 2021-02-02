Vakalar tırmanışta!!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşam yaptığı açıklamada 3 bin 157 test yapıldığını, 35'i yerel olmak üzere toplam 46 vakaya rastlandığını duyurmuştu.

Söz konusu vakaların ardından dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 35 vakanın daha tespit edildiği öğrenildi.

4 HASTA ENTÜBE

Öte yandan dün akşam katıldığı televizyon programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yoğun bakımdaki 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu aktararak 4 hastanın da entübe olduğunu söylemişti.

Eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu dile getiren Pilli Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 100 hastanın zatürre olduğunu belirtmişti.