Vakalar tırmanışta!!

Sağlık Bakanı Ali Pilli , vakaların kontrol altına alınıp alınamadığının yeni kararlarla beraber önümüzdeki 5 günde belli olacağını belirterek, dün akşamdan bu sabaha 50 yeni vakanın daha tespit edildiğini söyledi..

Hedeflenenin bu savaşı kazanmak olduğunu belirten Pilli, artık herkesin üstüne düşeni yapması gerektiği vurgulayarak, maske takmayı, sosyal mesafe koymayı ve sıra olan yerlerde mesafe için çizilen çizgilere uymayı herkesin kendisinin düşünmesi gerektiğini ifade etti..