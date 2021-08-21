banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
144'ü yerel 182 pozitif vaka
144'ü yerel 182 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
banner376

Vakalar bir türlü azalmıyor!

KKTC'de son 24 saatte Toplam 14.899 test yapıldı..

21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:40
Vakalar bir türlü azalmıyor!

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan test sayısı 14.899 olup, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 94 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 32  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır. 

83 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14 

Girne 

Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1 

İskele 

İskele Merkez-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

21 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.899   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 182 

banner341
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 144 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 94 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .283.846 

Toplam Vaka Sayısı: 14.785 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.588 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2150 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1900 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 154 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 47    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 341  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 391 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3422 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.258

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka SayısıKktc Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Yenierenköylülerle kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar Yenierenköylülerle kahvaltıda bir araya geldi
Lefke’de bir restoranda gaz kaçağından patlama yangına yol açtı
Lefke’de bir restoranda gaz kaçağından patlama yangına yol açtı
144'ü yerel 182 pozitif vaka
144'ü yerel 182 pozitif vaka
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevleri yasası talebini yineledi
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevleri yasası talebini yineledi
UBP MYK, tüzük değişiklik önerilerini onayladı
UBP MYK, tüzük değişiklik önerilerini onayladı
Covid-19'dan bir can kaybı daha
Covid-19'dan bir can kaybı daha
PGM: “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturulmuş olacak”
PGM: “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturulmuş olacak”
Guiness Dünya Rekortmeni Estonya'lı Milli Yüzücü’den GAÜ’ye ziyaret
Guiness Dünya Rekortmeni Estonya'lı Milli Yüzücü’den GAÜ’ye ziyaret
Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı
Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı
Asya bebeğe bir yardım eli de Başbakan'dan geldi
Asya bebeğe bir yardım eli de Başbakan'dan geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim