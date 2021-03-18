Vaka sayısında Amerika zirvede!

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 121 milyon 823 bin 305, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 692 bin 728 ,iyileşen kişi sayısı ise 98 milyon 208 bin 903.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 294 bin 798.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 700 bin 431,

- Hindistan 11 milyon 474 bin 605,

- Rusya 4 milyon 418 bin 436,

- İngiltere 4 milyon 274 bin 579,

- Fransa 4 milyon 146 bin 609,

- İtalya 3 milyon 281 bin 810,

- İspanya 3 milyon 206 bin 116,

-Türkiye 2 milyon 930 bin 554,

-Almanya 2 milyon 610 bin 769,

-Yunanistan 227 bin 247,

-Güney Kıbrıs 40 bin 726,

-KKTC 3876.