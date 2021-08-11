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Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
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Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!

11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:26
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!

"Toplam 16.484 test yapıldı, 152'si yerel 181 pozitif vakaya rastlandı, 83 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.484 olup, 152'si  yerel 181 pozitif vakaya rastlanmış, 83 kişi taburcu edilmiştir. 6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır. 49 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt , 1kişi Lefke Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-16/ Gönyeli-12/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Ortaköy-9/ Yenişehir-2/ Girne Girne Merkez-30/ Boğazköy-2/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Bahçeli Köyü-1/ Ağırdağ-1/ Karakum-1/ Çatalköy-1/ Lapta-5 Gazimağusa Gazimağusa Merkez-12/ Tatlısu-2/ Maraş-4/ Gülseren-2/ Mutluyaka-1/ Türkmenköy-1/ Surlariçi-1/ Çanakkale-1/ Köprü Köyü-1/ Korkuteli-1/ Anadolu-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1/ Yeniboğaziçi-7/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Sakarya-3 İskele İskele Merkez-4/ Mehmetçik-1/ Yarköy-1/ Ziyamet-2/ Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 Lefke Doğancı -1 11 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.484     Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 181  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 Yerel Vaka Sayısı: 152      İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 83   Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.128.354  Toplam Vaka Sayısı: 12.985  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.236  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1707 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1532  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4359    Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 299   Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2704 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.696

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