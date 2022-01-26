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Vaka sayılarında son durum!

KKTC'de son 24 saatte toplam 18 bin 519 test yapıldı..

26 Ocak 2022 Çarşamba 19:08
Vaka sayılarında son durum!

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 586 kişi taburcu edilmiştir. 

307 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 131 kişi Gazimağusa, 31 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  646 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı:  646  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228 
      
Toplam Vaka Sayısı: 52.323   

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4994 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3429       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118624  

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka Sayısı
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