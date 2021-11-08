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Vaka sayılarında son durum
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Vaka sayılarında son durum

KKTC’de son 24 saat 1 kişi Covid 19’dan hayatını kaybederken, yapılan 24 bin 498  testle 89’u yerel 115 yeni vaka belirlendi. Yerel vakaların 36’sı Lefkoşa, 24’ü Girne, 22’si Gazimağusa, 6’sı İskele, 1’i  Güzelyurt’tan.

08 Kasım 2021 Pazartesi 20:15
Vaka sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2 vaka yurt dışından gelirken, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

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8 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 24.498. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 115. Ülke dışından gelen vaka sayısı 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 24. Yerel vaka sayısı 89. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 81. Bugün kaybedilen hasta 1. Yapılan toplam test sayısı 3.674.117. Toplam vaka sayısı 23.524. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 22. 067. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1368. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 44. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1319. Toplam kaybedilen hasta sayısı 91. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 1426.  Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 380. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 671. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6436. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 78.793”

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Son Güncelleme: 09.11.2021 09:13
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