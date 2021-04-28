Vaka sayılarında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 149 milyon 332 bin 545, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 148 bin 833 ,iyileşen kişi sayısı ise 126 milyon 984 bin 228.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 927 bin 91

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 17 milyon 988 bin 637,

- Brezilya 14 milyon 446 bin 541,

- Fransa 5 milyon 534 bin 313,

- Rusya 4 milyon 779 bin 425,

-Türkiye 4 milyon 710 bin 582,

- İngiltere 4 milyon 409 bin 631,

- İtalya 3 milyon 981 bin 512,

- İspanya 3 milyon 496 bin 134,

-Almanya 3 milyon 326 bin 778,

-Yunanistan 337 bin 723,

-Güney Kıbrıs 63 bin 720,

-KKTC 6141.