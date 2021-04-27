Vaka sayılarında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 148 milyon 480 bin 35, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 133 bin 637 ,iyileşen kişi sayısı ise 126 milyon 99 bin 853.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 875 bin 45

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 17 milyon 625 bin 735,

- Brezilya 14 milyon 370 bin 456,

- Fransa 5 milyon 503 bin 996,

- Rusya 4 milyon 771 bin 372,

-Türkiye 4 milyon 667 bin 281,

- İngiltere 4 milyon 406 bin 946,

- İtalya 3 milyon 971 bin 114,

- İspanya 3 milyon 488 bin 469,

-Almanya 3 milyon 307 bin 769,

-Yunanistan 334 bin 436,

-Güney Kıbrıs 62 bin 960,

-KKTC 6071.