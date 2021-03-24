Vaka sayılarında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 124 milyon 806 bin 956, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 746 bin 311 ,iyileşen kişi sayısı ise 100 milyon 842 bin 866.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 636 bin 534.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 136 bin 615,

- Hindistan 11 milyon 734 bin 58,

- Rusya 4 milyon 474 bin 610,

- Fransa 4 milyon 313 bin 73,

- İngiltere 4 milyon 307 bin 304,

- İtalya 3 milyon 419 bin 616,

- İspanya 3 milyon 234 bin 319,

-Türkiye 3 milyon 61 bin 520,

-Almanya 2 milyon 689 bin 205,

-Yunanistan 242 bin 347,

-Güney Kıbrıs 42 bin 993,

-KKTC 4130.