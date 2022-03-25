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Vaka sayılarında artış sürüyor

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI 10’A YÜKSELDİ

25 Mart 2022 Cuma 19:15
Vaka sayılarında artış sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta Kovid-19 pozitif vaka sayılarında son günlerde gözlemlenen artış sürüyor. Son 24 saatte yapılan 15 bin 106 test sonucunda 842 vakaya rastlanırken, 585 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 15 bin 106 test yapıldığını, 842 pozitif vakaya rastlandığını ve 585 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, vakalardan 368  kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele ve 21 kişi Lefke Bölgesi'nde…

Tedavisi devam eden 5 bin 998 vaka bulunurken, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 33’ten 39’a, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7’den 10’a yükseldi.           

25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 842           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585         

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152    

Toplam Vaka Sayısı: 80.687           

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10           

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 831

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225  

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Son Güncelleme: 25.03.2022 20:17
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