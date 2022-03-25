Vaka sayılarında artış sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta Kovid-19 pozitif vaka sayılarında son günlerde gözlemlenen artış sürüyor. Son 24 saatte yapılan 15 bin 106 test sonucunda 842 vakaya rastlanırken, 585 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 15 bin 106 test yapıldığını, 842 pozitif vakaya rastlandığını ve 585 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, vakalardan 368 kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele ve 21 kişi Lefke Bölgesi'nde…
Tedavisi devam eden 5 bin 998 vaka bulunurken, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 33’ten 39’a, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7’den 10’a yükseldi.
25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 842
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152
Toplam Vaka Sayısı: 80.687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 831
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225