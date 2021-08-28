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Vaka sayıları düşmüyor!

KKTC'de son 24 saatte 14.009 test yapıldı..

28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:00
Vaka sayıları düşmüyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 14.009 olup, 149’u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.

55 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

28 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 149

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790

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Toplam Vaka Sayısı: 16.015

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 278
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 234

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3548

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.026

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka Sayısı
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