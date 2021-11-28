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Vaka sayıları azalmıyor!
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Vaka sayıları azalmıyor!

Toplam 22.033 test yapıldı, 190'ı yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi..

28 Kasım 2021 Pazar 18:45
Vaka sayıları azalmıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 22.033 olup, 190'ı yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir. 

62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 190 kişi ise yerel vakadır. 

86 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62 

Yerel Vaka Sayısı: 190      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.071.568 

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Toplam Vaka Sayısı: 28.352 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.095 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3159 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3058  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 485 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 101 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7734 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.290  

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka SayısıKktc Koronavirüs
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