Vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, bugün yapılan 22 bin 25 testten 639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 576 kişi taburcu edildi.
Vakaların 311’i Lefkoşa, 114’ü Girne, 86’sı Gazimağusa, 68’i Güzelyurt, 31’i İskele, 29’u da Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
Yoğun bakımda yatan covid-19 vakalarının ise 13 olduğu kaydedildi.
25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 639
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 639
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709
Toplam Vaka Sayısı: 51.677
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4936
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 280
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3446
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155”