banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
banner404

Vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 19:15
Vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, bugün yapılan 22 bin 25 testten 639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 576 kişi taburcu edildi.

Vakaların 311’i Lefkoşa, 114’ü Girne, 86’sı Gazimağusa, 68’i Güzelyurt, 31’i İskele, 29’u da Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. 

Yoğun bakımda yatan covid-19 vakalarının ise 13 olduğu kaydedildi.

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  639 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı:  639  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709 
      
Toplam Vaka Sayısı: 51.677  

banner341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4995        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4936 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  13     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  280      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3446       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118155”

banner360
Son Güncelleme: 26.01.2022 06:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu
Hava durumu
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Oktay, Sucuoğlu'nu kutladı
Oktay, Sucuoğlu'nu kutladı
Tatar, Oktay ile görüştü
Tatar, Oktay ile görüştü
Şefik: “İlçe Seçim Kurullarına 26 itiraz yapıldı, 3 itiraz kısmen kabul edildi”
Şefik: “İlçe Seçim Kurullarına 26 itiraz yapıldı, 3 itiraz kısmen kabul edildi”
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı
Sucuoğlu, Öymez’i kabul etti
Sucuoğlu, Öymez’i kabul etti
Çevre Koruma Dairesi sulak alanlarla ilgili çevrimiçi bilgilendirici etkinlik düzenleyecek
Çevre Koruma Dairesi sulak alanlarla ilgili çevrimiçi bilgilendirici etkinlik düzenleyecek
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim