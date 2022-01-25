Vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, bugün yapılan 22 bin 25 testten 639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 576 kişi taburcu edildi.

Vakaların 311’i Lefkoşa, 114’ü Girne, 86’sı Gazimağusa, 68’i Güzelyurt, 31’i İskele, 29’u da Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda yatan covid-19 vakalarının ise 13 olduğu kaydedildi.

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 639

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 639

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709



Toplam Vaka Sayısı: 51.677

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 280

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3446

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155”