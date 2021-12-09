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“Vaka artışlarını endişeyle takip ediyoruz”

09 Aralık 2021 Perşembe 20:15
“Vaka artışlarını endişeyle takip ediyoruz”

“VAKA ARTIŞLARINI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ”
Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Covid-19’un daha fazla yayılmaması için herkesi kurallara uymaya, yetkilileri de daha etkin denetim yapmaya davet etti.
İnisiyatif adına  açıklama yapan Nihat Yılmaz, son günlerde tırmanışa geçen vaka sayılarına ve mevcut gidişata dikkat çekti; vaka artışını  endişeyle takip ettiklerini vurguladı.
Vaka artışının esas nedeninin toplumun sorumsuz davranışları olduğu görüşünü ifade eden Yılmaz, “Silkinip kendimize gelmezsek, gidişatın büyük felaketlere yol açma olasılığı bizleri derinden endişelendirmektedir” dedi. 

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Seçim çalışması ve seçim gezisi yapan siyasilerin maske ve mesafe kurallarına uymadıklarını gözlemlediklerini ifade eden Yılmaz, aday belirleme amacıyla yapılacak seçimlerde ne gibi tedbirler alınması gerektiği ve bu tedbirlerin nasıl denetleneceğini hem ilgili partiler hem de Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasını istedi.
Sürecin devamında siyasi partilerin uygulayacakları propaganda çalışmalarının kurallarının da bir an önce belirlenmesini isteyen Yılmaz, bu seçim döneminde alışılagelmiş yüz yüze ve kitlesel propaganda etkinlikleri yerine, günün koşullarına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz, yeni yıl döneminde  yapılacak alışverişlerde, izdihamların yaşanmaması için hem firma sahiplerinin sorumlu davranması; denetim yapacak kurumlara da  maddi kaynak ile ekipman sağlanmasını da istedi.
 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 01:37
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