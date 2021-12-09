“Vaka artışlarını endişeyle takip ediyoruz”

“VAKA ARTIŞLARINI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ”
Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Covid-19’un daha fazla yayılmaması için herkesi kurallara uymaya, yetkilileri de daha etkin denetim yapmaya davet etti.
İnisiyatif adına açıklama yapan Nihat Yılmaz, son günlerde tırmanışa geçen vaka sayılarına ve mevcut gidişata dikkat çekti; vaka artışını endişeyle takip ettiklerini vurguladı.
Vaka artışının esas nedeninin toplumun sorumsuz davranışları olduğu görüşünü ifade eden Yılmaz, “Silkinip kendimize gelmezsek, gidişatın büyük felaketlere yol açma olasılığı bizleri derinden endişelendirmektedir” dedi.
Sürecin devamında siyasi partilerin uygulayacakları propaganda çalışmalarının kurallarının da bir an önce belirlenmesini isteyen Yılmaz, bu seçim döneminde alışılagelmiş yüz yüze ve kitlesel propaganda etkinlikleri yerine, günün koşullarına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz, yeni yıl döneminde yapılacak alışverişlerde, izdihamların yaşanmaması için hem firma sahiplerinin sorumlu davranması; denetim yapacak kurumlara da maddi kaynak ile ekipman sağlanmasını da istedi.