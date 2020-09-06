Vadili’de yapılan 394 testin sonuçları açıklandı

Vadili’de dün 394 kişiye yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan “beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın negatif çıkmış olduğunu bilgilerinize arzederiz” açıklamasında bulundu.

Adahan, temaslı şüpheli vakaların sağlık çalışanları ve bakanlığının müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacağını da kaydetti.

“Lütfen, sosyal mesafenizi koruyunuz, maskesiz dış alanlarda dolaşmayınız, hijyen tedbirlerini alınız, el ve yüz temasınızı ve bedeninizin temizliğine gerekli itinayı gösteriniz ki bu kötü günleri dayanışarak atlatalım” diyen Adahan, “Vadili’de tespit edilen kovid vakalarına da saygı ve sevgiyle yaklaşılmasını istedi.