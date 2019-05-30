Vadili’de Kaçak Et...

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Polis Basın Subaylığı, bugün saat 15.00 sıralarında, Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıkladı.
(HÖ)
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Polis Basın Subaylığı, bugün saat 15.00 sıralarında, Vadili\'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıkladı.
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Polis Basın Subaylığı, bugün saat 15.00 sıralarında, Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıkladı.
(HÖ)