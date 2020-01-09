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Üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda toplantı düzenlenecek

Kıbrıs koşullarına uygun üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda yarın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda toplantı düzenlenecek

Kıbrıs koşullarına uygun üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda yarın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

09 Ocak 2020 Perşembe 11:17
Üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda toplantı düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Mehmetçik bölgesinde bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek toplantı saat 18.00’de Mehmetçik’te Çelebi Garden’da yer alacak.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik Karpaz Üzüm, Şarap ve Pazarlama Kooperatif Şirketi Limited (KAS-KOOP) tarafından düzenlenecek olan toplantıya tüm bölge üreticileri davet edildi.
Diğer yandan, KAS-KOOP yetkilileri Mehmetçik Bölgesinde bağcılığın hayat bulması çalışmaları kapsamında Tarım ve Doğal Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

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Kooperatif yetkilileri ziyarette 1980’li yıllarda faaliyette olan kooperatifin, uzun bir ara verdiğini ve 2017 yılında üreticilerin yeniden bir araya gelmesiyle oluşturdukları yeni bağ alanlarını geliştirmek için hazırladıkları projeleri anlattılar. 
Bakan Oğuz ise, her türlü teknik desteğin verilmesi konusunda kooperatifin yanında olacaklarını söyleyerek,  bağcılıkla ilgili yeni bir açılım olacağı müjdesinin de yarın akşam Mehmetçik’te düzenlenecek eğitimde verileceğini kaydetti. 

 

Son Güncelleme: 09.01.2020 14:37
Anahtar Kelimeler:
Üzüm çeşitleri Ve Yetiştiriciliği
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