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“Üzülme kızım!”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü ‘Akıncı niye sesiz kaldı!’ manşetimiz üzerine apar topar Berilsu Meral’i kabul etti. Kabulde Berilsu’ya yapılan engellemeyi yarım ağızla eleştirdi.

“Üzülme kızım!”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü ‘Akıncı niye sesiz kaldı!’ manşetimiz üzerine apar topar Berilsu Meral’i kabul etti. Kabulde Berilsu’ya yapılan engellemeyi yarım ağızla eleştirdi.

17 Aralık 2019 Salı 08:54
“Üzülme kızım!”

Akıncı, Berilsu’yu kabulünün hemen ardından da hiç bir şey yokmuş gibi Rum lider Anastasiadis ile eğitim seminere katıldı. Akıncı burada da Rum yönetimini kınamadı ve sessiz kaldı.

En son ‘Barış Pınarı Harekatı’ sırasında günlerce sessiz kalarak gündem yaratan Akıncı şimdi de Rumların ırkçı tutumu karşısında sessizliğini korudu. Haberimiz üzerine gündeminde olmamasına rağmen Berilsu’yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı bu kez de Rum kaynaklı bu insan hakları ihlalini yarım ağızla eleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu şartların, Berilsu’nun ödülünü gidip de diğer arkadaşları gibi yerinde almasını engellediğini belirterek, “Bu seni üzmesin, çünkü bu Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durumun yansımasıdır. Bu en başta senin bir insanlık hakkındı. Bu hak ne yazık ki göz ardı edildi. Ama asıl olan senin başarındır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berilsu’yu kabulünün ardından  Ledra Palace Otel’de 2 Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin organize ettiği "Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştayın açılışına Rum lider Anastasiadis ile birlikte katıldı.

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Akıncı tam da eğitim konulu seminerdeki konuşmasında, sık sık Barış kültürü kavramından bahsederken Berilsu’ya uygulanan ırkçı davranışa dair tek bir cümle etmedi, Rum yönetimini kınamadı ve yine sessiz kaldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Akıncı niye sesiz kaldı’ manşetimiz üzerine apar topar gündeminde olmamasına rağmen Berilsu Meral’i kabul etti.

Akıncı’nın kabulde yaptığı konuşmada Rumların ırkçı tutumunu net bir şekilde eleştirmekten kaçınması ise dikkatlerden kaçmadı.

BEAL 10. Sınıf Öğrencisi Berilsu Meral, BEAL Müdürü Sibel Karakaya, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Narin Ağa Batkan, İngilizce Öğretmeni Seral Alicik ile babası Mustafa Meral’i kabul ederek görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve Eğitim Teknik Komitesi Eş-Başkanı Meltem Onurkan Samani’ de hazır bulundu.

Berilsu’nun elde ettiği başarının eline bir anahtar verdiğini, bu anahtar ile bütün dünya kapılarının açıldığını, başarının açamayacağı kapı olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ama Güney Kıbrıs’taki kapının açılamadığını, bunu nedeninin de siyasi gerekçelerin insani gerekçelerin önüne geçmesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu benimsemenin mümkün olmadığını ve mutlaka mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu şartların, Berilsu’nun ödülünü gidip de diğer arkadaşları gibi yerinde almasını engellediğini belirterek, “Bu seni üzmesin, çünkü bu Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durumun yansımasıdır. Bunun için mücadele etmemiz lazım, barış kültürünün gelişmesi lazım anlayışların değişmesi lazım. Öncelikle zihniyetlerdeki kilitlenmenin açılması lazım, bu da maalesef bir günde olmuyor. Uğraş işitiyor, mücadele istiyor. Bıkmadan usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Bu en başta senin bir insanlık hakkındı. Bu hak ne yazıkki göz ardı edildi. Ama asıl olan senin başarındır” dedi.

Berilsu’ya, yaşamında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Berilsu’nun başarısından toplum olarak kıvanç duyduklarını belirterek, okulunu, öğretmenlerini ve ailesini kutladı.

Berilsu’ya Cumhurbaşkanlığı logolu kalem hediye eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeni başarılarına bu kalemle imza atmanı diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AkıncıKktc
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