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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi

Dernekten verilen bilgiye göre, Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün saat 18.00’de pandemi şartları gereği Zoom platformunda çevrim içi gerçekleştirdi.

29 Haziran 2021 Salı 14:30
Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi
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Açılışın ardından divan başkanlığına Ülvan Polili, divan sekreterliğine Canan Öztoprak ve Evren Özbir getirildi.

Derneğin faaliyet raporunun genel kurula sunulmasının ardından, derneğin mali raporu sunuldu ve genel kurul tarafından oy birliğiyle aklandı.

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Yapılan görev dağılımına göre Dernek Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirilirken, asbaşkan olarak Emine Çolak ve Nüket Gündüz, diğer yönetim kurulu üyeleri görevine ise Canan Öztoprak, Solmaz Çerkez, Sümer Erkmen, Şule Aker ve Tanur Tsiknakis seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri Ülvan Polili ve Evren Özbir oldu. Disiplin Kurulu; Eda Hançer Akkor, Layık Topcan Mesutoğlu ve Nafiye Günalp’tan oluşurken, yedek üye ise Ayşe Berkut oldu. Denetleme Kurulu; Adil Küçük, Sonay Çete ve Asuman Bolkan’dan oluşurken, yedek üyeliğe ise Gonce Avaş getirildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 14:33
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