Uyuşturucuya 4 tutuklama

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan M.K.’ye (E-32) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
Bostancı'da ise, Şht. Orhan Barut Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu park haklide bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen E.D’nin .(E-36) tasarrufunda, yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ikisi 2 tam ve biri yarım olmak üzere 3 adet hap bulunarak emare alındı.
Olaylarda adı geçen şahıslar tutuklandı.