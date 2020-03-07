Uyuşturucudan bir kişi daha tutuklandı

05.03.2020 tarihinde, Alsancak'ta V.T.(E-35)’nin aracında bulunan yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigara meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan Y.B.(E-39), 06.03.2020 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Y.B’nin Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

