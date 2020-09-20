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Uyuşturucudan baygın halde bulundu

Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde aracında baygın olarak bulunan zanlı İsmail Başeğmez’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Eylül 2020 Pazar 13:27
Uyuşturucudan baygın halde bulundu
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(Evrim Kamalı/ Kamalı Haber) - Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde aracında baygın olarak bulunan zanlı İsmail Başeğmez’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı İsmail Başeğmez’in 19 Eylül 2020 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Lapta Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin araç park yerinde park halinde bulunan araç içerisinde kendisinden geçmiş baygın bir vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ kapı cebinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Mustafa Zor mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerinin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı mahkemeden özür diledi bu olayın ilk kez ve son kez başına geldiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 20.09.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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