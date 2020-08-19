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Uyuşturucu karakolda bulundu
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Uyuşturucudan 6 tutuklu

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:36
Uyuşturucudan 6 tutuklu
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 12 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasından dolayı aranan U.S.U.’nun (E-29) tespit edilerek, yapılan üst aramasında yaklaşık 22 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğun inanılan madde bulunarak tutuklandığını bildirdi.

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Polis açıklamasında dün akşamüstü tutuklanan U.S.U.’ya ek olarak meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen K.S. (E-31) de tutuklandı.

Diğer yandan dün gece ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sarma sigara bulunan T.Ş. (E-24) de tutuklandı.

Yeşilyurt’ta ise  dün  saat 14:30 ‘da  uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı. Polis açıklamasına göre, devriye halinde olan polis ekibi tarafından park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.T. (E-36) ve araçta yolcu olarak bulunan C.K.’nin (E-42) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet Suboxone marka hap ile 1 adet Suboxone marka boş hap ambalaj  bulundu.

C.T ve C.K’nin aynı sıra meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.C.’nin (E-38) de tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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