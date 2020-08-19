Uyuşturucudan 6 tutuklu

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 12 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasından dolayı aranan U.S.U.’nun (E-29) tespit edilerek, yapılan üst aramasında yaklaşık 22 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğun inanılan madde bulunarak tutuklandığını bildirdi.

Polis açıklamasında dün akşamüstü tutuklanan U.S.U.’ya ek olarak meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen K.S. (E-31) de tutuklandı.

Diğer yandan dün gece ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sarma sigara bulunan T.Ş. (E-24) de tutuklandı.

Yeşilyurt’ta ise dün saat 14:30 ‘da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı. Polis açıklamasına göre, devriye halinde olan polis ekibi tarafından park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.T. (E-36) ve araçta yolcu olarak bulunan C.K.’nin (E-42) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet Suboxone marka hap ile 1 adet Suboxone marka boş hap ambalaj bulundu.

C.T ve C.K’nin aynı sıra meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.C.’nin (E-38) de tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.